France Football: "Россия исключена из ЧМ-2022 в Катаре!"

Авторитетное спортивное издание Европы France Football сообщило, что Россия не сможет участвовать в ЧМ-2022 в Катаре из-за санкций ВАДА.

Напомним, сегодня, 9 декабря, стало известно, что Россию отстранили на четыре года от Олимпийских игр и Чемпионатов Мира из-за допинга.

Стоит отметить, что в РФС заявили, что официальной позиции ФИФА по решению ВАДА они пока не получали.

"Допинг: Россия исключена из чемпионата мира 2022 года!", - говорится на сайте издания.

Dopage : la Russie exclue de la Coupe du monde 2022 ! https://t.co/QsImS9jzOz — France Football (@francefootball) 9 декабря 2019 г.

ЧМ-2022 пройдёт в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря.

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