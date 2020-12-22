France Football собрал команду мечты из французов

Издание France Football опубликовало дрим-тим, которая состоит только из французских футболистов.

На воротах: Фабьен Бартез.

В защите: Лилиан Тюрам, Марсель Десайи, Мариус Трезор, Максим Боссис.

Полузащита: Жан Тигана, Мишель Платини, Зинедин Зидан.