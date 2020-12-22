France Football собрал команду мечты из французов

2 Теги фабьен бартеззинедин зидантьерри анри

France Football собрал команду мечты из французовИздание France Football опубликовало дрим-тим, которая состоит только из французских футболистов.

На воротах: Фабьен Бартез.

В защите: Лилиан Тюрам, Марсель Десайи, Мариус Трезор, Максим Боссис.

Полузащита: Жан Тигана, Мишель Платини, Зинедин Зидан.

Атака: Тьерри Анри, Раймон Копа, Жюст Фонтен.

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Ни Бенземы,ни Жиру ... Что за сборная такая?Где настоящие легенды?

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lesnovsky

А где Жирес?...

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