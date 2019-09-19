France Football учредил специальную награду имени Льва Яшина

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France Football учредил специальную награду имени Льва Яшина

Французский журнал France Football будет вручать специальный приз лучшему вратарю года.

Награда получит имя легендарного советского вратаря Льва Яшина, который является единственным голкипером в истории, который получал "Золотой мяч".

Претенденты на приз Яшина будут названы 21 октября. Церемония вручения состоится 2 декабря.

Яшин является лучшим вратарем 20 века по версии ФИФА, становился победителем Олимпийских игр-1956 и чемпионом Европы-1960.

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