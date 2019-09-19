France Football учредил специальную награду имени Льва Яшина
Французский журнал France Football будет вручать специальный приз лучшему вратарю года.
Награда получит имя легендарного советского вратаря Льва Яшина, который является единственным голкипером в истории, который получал "Золотой мяч".
Претенденты на приз Яшина будут названы 21 октября. Церемония вручения состоится 2 декабря.
Яшин является лучшим вратарем 20 века по версии ФИФА, становился победителем Олимпийских игр-1956 и чемпионом Европы-1960.
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|Команда
|М
|О
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|2
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|4
|10
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|Лестер Сити
|4
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|4
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Арсенал Лондон
|3
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|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
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|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
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|13
|Саутгемптон
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|4
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|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
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|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1