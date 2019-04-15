France Football выпустил номер журнала со скандальной обложкой

Известный спортивный журнал France Football выпустил номер с очень вызывающей обложкой.

В этом выпуске основной темой является противостояние между нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду​.

На лицевой стороне журнала футболисты изображены целующимися.

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