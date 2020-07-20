France Football: "Золотой мяч" не будет вручен в этом году

"Золотой мяч" не будет вручен в 2020 году. Об этом сообщает France Football.

По данным источника, в этом году награду не стоит вручать из-за исключительных обстоятельств, из-за которых отсутствуют справедливые условия вручения.

Отметим, что церемония награждения "Золотым мячом" не будет проведена впервые с 1956 года.

В прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал капитан каталонского клуба Лионель Месси.

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