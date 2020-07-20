France Football: "Золотой мяч" не будет вручен в этом году

6 Теги золотой мяч

France Football: "Золотой мяч" не будет вручен в этом году

"Золотой мяч" не будет вручен в 2020 году. Об этом сообщает France Football.

По данным источника, в этом году награду не стоит вручать из-за исключительных обстоятельств, из-за которых отсутствуют справедливые условия вручения.

Отметим, что церемония награждения "Золотым мячом" не будет проведена впервые с 1956 года.

В прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал капитан каталонского клуба Лионель Месси.

А еще: Перес: "В этом году "Золотой мяч" должен получить Бензема" | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Значит Месси еще на один сезон останется лучшим и последним обладателем ЗМ... Можно сказать, что у него их уже 7... Так как я и говорил... Хе-хе... В Турине и у нарцисса - шок!!... Ехо-хо....

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Mutaloff
Mutaloff

По данным источника, в этом году награду не стоит вручать из-за исключительных обстоятельств, из-за которых отсутствуют СПРАВЕДЛИВЫЕ УСЛОВИЯ ВРУЧЕНИЯ? А они когда-нибудь были?

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Mutaloff
Mutaloff

На каких основаниях?Сезон официально завершен.Не думаю,что была бы иная картина даже без короновируса в плане резульатов.Левандовски,Мане,Де Брейне.Да что там,Роналду лишили шанса сравняться с Месси.Награда официально умерла.Теаерь мне ясно,по какому принципу ее вручают.

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Карлыч69
Карлыч69

Облом у Туринского гея. Зря через день вывешивал в Инстаграме жопы своего семейства :D

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Mutaloff
Mutaloff

У тебя облом подрочить на Месси.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лео уже приготовил верёвку и мыло?Для себя , естественно ...

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