Франческо Тотти заразился коронавирусом
Бывший нападающий римской "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти заразился коронавирусом, сообщает TGCOM24.
По сведениям издания, в последние дни у экс-футболиста была высокая температура. В связи с этим итальянец сдал тест на коронавирус и у него был диагностирован положительный результат. Ранее от коронавируса скончался отец Тотти.
44-летний Тотти является воспитанником "Ромы". Он провел за римский клуб всю карьеру с 1992 по 2017 годы. После завершения карьеры Тотти полтора года работал директором "Ромы".
Не пропустите: Тотти опубликовал трогательный пост в память об отце. | http://soccernews.ru
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