Бывший нападающий римской "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти заразился коронавирусом, сообщает TGCOM24.

По сведениям издания, в последние дни у экс-футболиста была высокая температура. В связи с этим итальянец сдал тест на коронавирус и у него был диагностирован положительный результат. Ранее от коронавируса скончался отец Тотти.

44-летний Тотти является воспитанником "Ромы". Он провел за римский клуб всю карьеру с 1992 по 2017 годы. После завершения карьеры Тотти полтора года работал директором "Ромы".

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