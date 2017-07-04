Франческоли: "Ривер Плейт" пока не получил от "Зенита" оплату за Дриусси"

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Франческоли: "Ривер Плейт" пока не получил от "Зенита" оплату за Дриусси"
Один из руководителей "Ривер Плейта" Энцо Франческоли рассказал о том, как обстоят дела с переходом нападающего Себастьяна Дриусси в "Зенит".

"Себастьян уже не является футболистом нашего клуба, но мы до сих пор не получили оплату от "Зенита". Его трансфер откладывается из-за допингового скандала. Дриусси интересен и другим клубам, но "Зенит" является фаворитом в борьбе за него", - сказал Франческоли в интервью El Grafico. 

Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за 21-летнего Дриусси 18 миллионов евро.

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