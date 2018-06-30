Франция – Аргентина - 4:3 (обзор)

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Франция – Аргентина - 4:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 1/8 финала Чемпионата Мира 2018 года между сборными Франции и Аргентины.

Не пропустите: Мбаппе обыгрывает Аргентину: Франция выходит в четвертьфинал. | http://soccernews.ru

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