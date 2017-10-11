Франция - Беларусь - 2:1, Голландия - Швеция - 2:0 (обзоры)

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Франция - Беларусь - 2:1, Голландия - Швеция - 2:0 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры матчей отборочного турнира Чемпионата Мира-2018.

Видео: Франция - Беларусь - 2:1.

Видео: Голландия - Швеция - 2:0.

Не пропустите: Франция обыгрывает Беларусь и выходит на Чемпионат Мира с первого места. | http://soccernews.ru

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