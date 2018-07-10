Франция - Бельгия - 1:0 (обзор)

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Франция - Бельгия - 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор полуфинального матча Чемпионата Мира-2018 между сборными Франции и Бельгии - 1:0.

Видео: Франция - Бельгия - 1:0.

Не пропустите: Франция побеждает Бельгию и становится первым финалистом Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru

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