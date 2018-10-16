Франция - Германия - 2:1: текстовая онлайн трансляция матча

Франция - Германия - 2:1

Голы: Кроос, 14 - 0:1, Гризманн, 62 - 1:1, Гризманн, 80 - 2:1 (с пенальти)

Стадион: "Стад де Франс"

Арбитр: Милорад Мажич (Сербия)

Франция: Льорис - Павар, Кимпембе, Варан, Лукас Эрнандес - Канте, Погба, Матюиди - Мбаппе (Дембеле, 86), Гризманн (Ндомбеле, 91), Жиру.

Германия: Нойер - Гинтер (Брандт, 83), Зюле, Хуммельс, Шульц - Керер, Киммих, Кроос - Гнабри, Сане (Дракслер, 75), Вернер.

Предупреждения: Гинтер, 29

Матч завершен. Спасибо за внимание и до новых встреч!

90+5 мин. Арбитр даёт финальный свисток! Франция добывает волевую победу! Германия явно в кризисе.

90+4 мин. Гости заработали стандарт, но выжать хоть что-то из него не смогли. Будет ли чудо?

90+3 мин. Болельщики поют, а на поле появляется Нзонзи. Тактическая замена, чтобы потянуть время. Ушёл Канте.

90+2 мин. Ничего не выходит у гостей. Ни-че-го.

90+1 мин. Снова овации, ибо уходит главный герой матча Антуан Гризманн. На поле вышел юный Ндомбеле, представляющий "Лион".

90 мин. Пока не похоже, чтобы немцы шли в ва-банк. А может действительно "немецкой машине" капут?

89 мин. Не получается у Германии доставить мяч в штрафную французов, те пока надёжно перекрывают зоны.

88 мин. После подачи от Гризманна удар нанёс свежий Дембеле - Нойер не спал и мяч поймал.

88 мин. Жиру заработал для хозяев корнер. Гризманн готовится подавать, а у гостей выходит Мюллер - Томас сменил Гнабри.

86 мин. "Стад де Франс" овацией провожает Мбаппе, которого меняет Дембеле.

86 мин. Гости большими силами перебрались на чужую половину, но продвижения вперёд в позиционной игре нет. Нужны нестандартные решения.

84 мин. Теперь уже Франция старается не дать взвинтить темп сопернику. Хозяева и гостей сдерживают, и сами вперёд особо не бегут.

83 мин. Юлиан Брандт появляется у немцев. Поменял он Гинтера.

82 мин. Германия здорово действовала в первом тайме, но после перерыва что-то пошло не по плану. Нужно спасать игру гостям.

80 мин. ГООООЛ! Гризманн делает дубль, разводя мяч и кипера по разным углам! 2:1!

79 мин. Оп-па! Пенальти! Хуммельс подкатился под Матюиди, когда тот ворвался в штрафную и Мажич указал на точку. Эпизод спорный, но основания для пенальти просматривались - не чисто действовал Матс.

78 мин. Погба снова попытал удачу издали, но и в этот раз удар Поля был, мягко говоря, плохим. Льорис забрал бы этот мяч даже с чашечкой кофе, хотя, судя по штрафам кипера, он бы предпочел что-то покрепче.

76 мин. Немцы разогнали атаку, Вернер неплохо открылся справа, получил мяч и прострелил на дальнюю.... а туда никто не успел.

75 мин. Зюле выбил мяч из-под ног Жиру и позволил своему тренерскому штабу провести замену: Дракслер меняет Сане. Лерой явно не особо доволен происходящим.

73 мин. Гости перешли на половину поля соперника и подержали там мяч, сбивая темп хозяев. Тем временем на бровке уже появился Юлиан Дракслер.

72 мин. Теперь уже активно разминаются и футболисты немецкой команды - у "Бундестим" нет прежнего контроля над игрой.

70 мин. Гораздо интереснее пошла игра. Хозяева атакуют, гости стараются отвечать. А вот замен по-прежнему нет.

68 мин. Германия напоминает о себе! Хозяева обрезались, а Гнабри проверил бдительность Льориса - Уго потянул удар Сержа!

67 мин. Французы пытаются развить успех, стараясь играть быстрее. Готовы ли к этому немцы?

66 мин. Сане выбежал в контратаку, но затянул с решением и в итоге уткнулся в защитника.

64 мин. Подопечные Дешама на кураже идут вперед. Гризманн заработал штрафной, сам же взялся исполнять, но запустил мяч на верхний ярус стадиона.

62 мин. ГООООЛ! Практически на ровном месте забивает Франция! Сработала связка из "Атлетико": Эрнандес подал слева в штрафную, а Гризманн, оставшись без опеки, классно пробил головой в дальний угол! 1:1!

61 мин. На этот раз Гризманн подал хуже - немцы выбили мяч без проблем.

61 мин. Пока всё, что делают хозяева - надеются на скорость Мбаппе. Реактивный Килиан заработал угловой, Гризманн хорошо вырезал, но защитники сняли. ещё один корнер будет.

60 мин. Если французы хотели взять соперника врасплох после перерыва, то пока у них не выходит. Был лишь один момент, да и у немцев есть контратаки.

58 мин. Хозяева получили право на штрафной, но Килиан подал откровенно плохо - будет удар от ворот.

57 мин. Эрнандес и Матюиди пытались изобрести велосипед на левом фланге атаки, Блез закинул мяч верхом, Нойер вышел из рамки и мяч забрал.

56 мин. Едва не прошёл удар Гнабри после передачи Шульца - мяч прошёл между ног защитника, но в створ не попал.

54 мин. У хозяев есть кем усилить атаку: Пайе, Дембеле, Лемар - все они вполне могут выйти по ходу второго тайма.

52 мин. Неплохо! Франция провела атаку через левый край, Мбаппе набрал скорость, обошёл защитника, но не смог переиграть Нойера - Мануэль ногой отразил удар Килиана!

50 мин. У хозяева уже разминается несколько игроков. Не исключено, что Дешаму уже в ближайшее время нужно будет вносить коррективы.

48 мин. Франция заработал угловой, Гризманн неплохо подал, но пробить никому не удалось, а удар Погба с подбора был заблокирован.

47 мин. Пока всё идёт в том же ключе: Германия больше держит мяч, не желая отдавать инициативу.

46 мин. Игра возобновилась! Замен в составах команд нет.

Команды возвращаются на поле. Ждём интересного футбола и во втором тайме. Франции надо добавлять.

Перерыв! Мажич отправляет команды в раздевалку. Отдохнём и мы.

45 мин. Момент! А вот и Жиру всплыл! Эрнандес здорово прошёл по левому флангу и прострелил на Оливье, тот бил в касание - выше цели!

44 мин. Немцы стараются провести концовку тайма с мячом, дабы уйти на перерыв с нужным для них счётом.

43 мин. Мда. Погба пробил в стенку. Болельщики уныло выдохнули.

42 мин. Хозяева наконец-то заработали стандарт более-менее близко к штрафной соперника. Готовится пробить Погба, до ворот метров тридцать пять.

40 мин. Во! Хоть что-то! Мбаппе едва не успел на разрезающий пас в штрафную - Килиану не хватило сантиметров, чтобы нанести удар с близкого расстояния - Льорис перехватил мяч.

40 мин. Мбаппе, Гризманн, вы где? Ау! А Жиру кто-то видел на поле?

38 мин. Германия доминирует. Гости уверенно организовывают свои подходы, Франция пока даже не может разогнаться в контратаке.

36 мин. Очередной угловой заработали гости. Кроос выполнил подачу, Гинтер выиграл воздух, но не попал в раму - далеко от цели прошёл мяч.

35 мин. Сане проверил бдительность Льориса, тот после рикошета был начеку и мяч забрал.

34 мин. Стоит отметить, что немцы явно сделали выводы после влёта Нидерландам (0:3). Сегодня "Бундестим" выглядит собрано и явно нацелен на результат.

32 мин. Немцы снова успокаивают соперника за счёт контроля мяча. Хозяева вынуждены бегать за круглым без особого успеха.

31 мин. Хозяева провели несколько попыток обострить игру на половине соперника, одна из которых закончилась жёлтой для Гинтера - тот снес Гризманна. Но стараний Антуана, как и Мбаппе пока мало - моментов у Франции нет.

29 мин. Повести за собой Францию пытается Мбаппе, но того кроют по два-три игрока немцев - Килиану непросто.

27 мин. Мбаппе рвался к мячу после паса Гризманна, Хуммельс выставил руку и Килиан упал. Рефери молчит.

26 мин. Трибуны пытаются разбудить своих любимцев, которые пока выглядят гораздо хуже команды гостей. Не вяжется игра у французов, снова немцы подали корнер и снова была работа для Льориса - Уго снял мяч с головы соперника.

24 мин. Ого! Сане продолжает идти в обыгрыш и напрягает защитников хозяев. Лерой заработал корнер, Кроос подал, а после скидки Хуммельса пробил Гинтер - Льорис спас! Будет еще один корнер.

22 мин. Погба решил проверить свой удар и пробил издали - мяч еле-еле прикатился в руки киперу гостей.

21 мин. Давят немцы! "Бундестим" комбинирует на половине соперника, французы держат оборону.

19 мин. Опасно! Хозяева провели атаку вторым темпом, но передача на Мбаппе не прошла - гости разогнали контру, пошёл выход два в одного и пас Сане на Вернера, но Льорис в последний момент выбил мяч из ног Вернера

18 мин. Французы пытаются прийти в себя, но пока Германия выглядит лучше. Подопечные Лёва неплохо работают с мячом и быстрее переходят центр поля.

16 мин. Германия продолжает поджимать хозяев. Гости заработали корнер, но выжать из него ничего не смогли.

14 мин. ГООООЛ! Кроос классно покатил под самую стойку, Льорис угадал направление удара, но не дотянулся! 0:1!

13 мин.Снова атакуют немцы. Сане рванул по правому краю и в итоге заработал пенальти! Мяч попал в руку защитнику после прострела, а Мажич указал на точку!

12 мин. Опасно! По ходу атаки гостей мяч заметался в штрафной хозяев, французы едва не затолкнули мяч в свои ворота, но в последний момент опомнились и разрядили обстановку - Льорис вынес мяч.

9 мин. Мбаппе раскачал правый фланг, после чего пытался доставить мяч Гризманну, но защитники вовремя перекрыли передачу.

7 мин. Трибуны явно недовольны спокойным началом встречи и посвистывают в адрес футболистов

6 мин. Немцы отвечают выпадом Сане по левому флангу, Лерой выполнил кросс, но тот до адресата не дошёл - хозяева выбили снаряд.

4 мин. Франция провела первую более-менее осмысленную атаку, но у Гризманна мяч свалился с ноги и улетел в "молоко"

2 мин. Команды не форсируют ход событий встречи, спокойно перекатывая мяч в середине поля. Ждём, когда начнется веселье.

1 мин. Поехали! Первые секунды встречи с мячом Германия, но продвижения вперед нет.

Звучат национальные гимны Германии и Франции. Трибуны шикарно подпевают "Марсельезе".

Мы начинаем! До старта встречи считанные секунды. Команды уже в подтрибунном помещении и готовятся выйти на поле. На трибунах ожидается аншлаг. Текстовую трансляцию для вас проведет Игорь Павелко.

Главные тренеры команд Дидье Дешам и Йоахим Лев уже назвали составы своих команд на сегодняшний матч.

Сегодня, 16 октября, в рамках группы А1 Лиги Наций сборная Франции примет команду Германии. Soccernews проведет текстовую трансляцию противостояния двух последних чемпионов мира. Начало встречи в 21:45 (мск).

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