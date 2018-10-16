Франция - Германия: анонс и прогноз матча третьего тура Лиги Наций

Франция – Германия

Стадион: "Стад де Франс" (Сен-Дени)

Начало матча: 21:45

Главный арбитр: Милорад Мажич (Сербия)

16 октября на стадионе "Стад де Франс", который находится в городе Сен-Дени, неподалеку от Парижа, состоится один из решающих матчей Лиги Наций в группе А1, в котором Франция примет Германию. Стадион является памятным для "галльских петухов", и память эта имеет разные оттенки. 12 июля 1998 года именно здесь французы обыграли сборную Бразилии со счетом 3:0 и впервые в истории стали чемпионами мира. Через 18 лет сборная Франции снова вышла сюда, чтобы сыграть финал большого турнира – на этот раз Евро. Но в 2016 судьба оказалась не столь благосклонна к "галльским петухам" и те проиграли Португалии. Сегодняшний матч нельзя сравнить с двумя вышеупомянутыми, но нет никаких гарантий, что он не станет началом конца одной великой эпохи. Но не французской, а немецкой.

Сборная Германии знатно опозорилась на Чемпионате Мира и продление отношений с Йоахимом Лёвом выглядело, как минимум, нелогичным решением, но в конечном итоге оно случилось, и немецкий специалист сразу же объявил, что начнет постепенное строительство новой команды. Что из этого получится в ближайшем будущем – неизвестно, но текущее положение дел указывает на то, что воз и ныне там. Никаких сдвигов после мундиаля в игре команды не произошли, а революционные перестановки связаны по большей части с тем, что некоторые футболисты завершили международную карьеру. Да, в сборной появились новые лица, но все они призваны протирать лавку и ждать, пока мастодонты уйдут пенсию. Недавнее поражение 3:0 от сборной Нидерландов еще раз убедило в том, что немецкая машина еще не завелась, и уж тем более не выехала на новый путь. А в следующем матче ей не поможет деталь под названием Жером Боатенг. У центрального защитника мышечная травма.

Сборная Франции может чувствовать себя куда более уверенно. Во-первых, команда Дидье Дешама возглавляет группу А1 после двух матчей в Лиге Наций. Во-вторых, французы чувствуют уверенность и превосходство после выигранного Чемпионата Мира, даже несмотря на недавнюю совсем необязательную ничью с Исландией, которая, в том числе, лишила команду ключевого центрального защитника. Вполне вероятно, что с Германией не сыграет Варан, а это значит, что Дидье Дешаму придется искать альтернативные сочетания в линии обороны, так как и другой центральный защитник сборной – Самуэль Умтити – выбыл на долго. Вот он шанс заявить о себе всему тому обилию оборонцев, которые находятся в расположении своей национальной сборной.

Перед первым противостоянием сборных Франции и Германии в Лиге Наций, которое, кстати, завершилось нулевой ничьей, мы уже упоминали, что на протяжении футбольной истории Франция всегда хоть на шаг, но все же опережала немцев в очных встречах. Исключением является только сборная ГДР, которая, как ни странно, побеждала "галльских петухов" чаще. Но все это дела прошлого. В современной истории сборные провели между собой 15 матчей, в семи встречах сильнее оказались французы, немцы победили 4 раза. Еще 4 встречи оказали ничейными.

Интересные факты перед противостоянием Франции и Германии

Сборная Германии победила лишь в трех матчах из последних двенадцати.

Последний раз сборная Германии проиграла 5 матчей за год в 1985. Проигрыш от Франции будет означать для команды новый исторический антирекорд.

Сборная Германия не забивала в четырех из последних шести матчей.

Сборная Франции не проигрывает в 14 матчах кряду.

Германия не может победить Францию в четырех матчах кряду. Последний раз Бундестим останавливала "галльских петухов" в четвертьфинале Чемпионата Мира 2014 (1:0).

Ориентировочные составы

Германия: Нойер – Гинтер, Зюле, Хуммельс, Эктор – Руды, Кроос, Киммих – Мюллер,Сане, Вернер.

Франция: Льорис – Сидибе, Павар, Кимпембе, Эрнандес – Канте, Погба – Матюиди, Гризманн, Мбаппе – Жиру.

Прогноз на матч Франция – Германия

Следующий матч – это еще один шанс для немцев доказать, что они все еще что-то могут. Однако, этих шансов было предостаточно, и ни одним, по факту, они так и не воспользовались. Однако, зная о том, что Дешаму придется использовать экспериментальное сочетание в обороне, у команды Лева может что-то получится. Иной вопрос – будут ли они что-то для этого делать? В подобных случаях существует очень большой соблазн заявить, что еще одна ничья была бы закономерным результатом встречи.

После поражения от Нидерландов на немцев напрочь перестали ставить. Букмекеры дают коэффициент 4,5 на победу Бундестим, в то время как хозяева, они же "галльские петухи" имеют куда большие шансы 1,7. В случае ничьи поставленную сумму можно будет умножить в 4 раза.

Прогноз SoccerNews – 1:1.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

Не пропустите! Футбол XXI века: "Реал" Мадрид (2010-2014)