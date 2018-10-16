Франция - Германия: где и когда смотреть игру двух последних чемпионов мира

Во вторник, 16 октября, сборная Франции в рамках третьего тура группового этапа Лиги Наций примет национальную команду Германии.

"Трёхцветные" постараются укрепить своё лидерство в группе A1, в то время как "Бундестим" будет пытаться реабилитироваться за последние неудачи.

Матч состоится в Париже на "Стад де Франс". Начало - в 21:45 по московскому времени.

Битву двух последних чемпионов мира в своём эфире покажут российские "Матч ТВ" и "НТВ+ Спорт Онлайн", украинский "Футбол 2", прибалтийский TV Play Sports, немецкий ARD Das Erste и французский M6.

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