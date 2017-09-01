Франция – Голландия – 4:0, Болгария - Швеция - 3:2 (обзоры)

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Франция – Голландия – 4:0, Болгария - Швеция - 3:2 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 в группе А.

Видео: Франция – Голландия – 4:0.

Видео: Болгария - Швеция - 3:2.

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