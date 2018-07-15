Франция - Хорватия - 4:2 (обзор)

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Франция - Хорватия - 4:2 (обзор)Смотрите видеообзор финального матча Чемпионата Мира, в котором сборная Франции обыграла национальную команду Хорватии.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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