Франция и Австралия в первом тайме голов не забили

Сейчас проходит матч первого тура ЧМ-2018 между сборными Франции и Австралии.

В первом тайме командам не удалось забить голов и на перерыв игроки ушли со счетом 0:0.

Отметим, что инициативой обладают французы, однако у Австралии было несколько опасных контрвыпадов.

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