Франция и Бельгия играют вничью после первого тайма

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Франция и Бельгия играют вничью после первого тайма

Завершился первый тайм матча 1/2 финала Чемпионата Мира-2018 между сборными Франции и Бельгии.

После первой половины встречи счет не открыт - 0:0.

Статистика первого тайма:

удары 11-3 (в створ 2-1)

владение мячом 42% - 58%

угловые 2-4

фолы 1-7.

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