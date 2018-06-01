Франция и Италия встретятся в товарищеском матче
Франция – Италия
Стадион: "Альянц Ривьера"
Начало матча: 22:00
Арбитр: Энтони Тэйлор
Сборная Франции готовится к чемпионату мира в России, в товарищеском матче трехцветные встретятся с Италией. В середине мая тренер Дидье Дешам назвал предварительный состав команды, в котором отсутствовали несколько известных игроков. Все также не вызывается в национальную сборную Карим Бензема, который на днях раскритиковал главу Федерации футбола Франции. Также в списках отсутствует форвард "Арсенала" Александр Лаказетт, вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль, полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо. Последний сам отказался от приезда в сборную Франции, так как попал лишь в резервный список игроков. Вряд ли игрок будет выступать за команду, пока ее тренирует Дидье Дешам.
В целом же стоит сказать, что подбор игроков в сборной Франции позволяет собрать несколько сборных, которые бы достойно смотрелись на чемпионате мира, поэтому не стоит удивляться, что многие качественные игроки не попали в окончательную заявку.
У Италии такого выбора на данный момент нет, в команде идет перестройка, совсем недавно сборную возглавил Роберто Манчини, который провалился в "Зените". Ему необходимо с самого старта дать понять, что итальянская Федерация сделала правильный выбор. В своем дебютном матче команда Манчини обыграла Саудовскую Аравию со счетом 2:1. Вряд ли этот результат удовлетворил итальянских любителей футбола. Такого соперника необходимо было обыгрывать уверенно, но пока Италия не в состоянии показать футбол высокого уровня.
Манчини вызвал в сборную старых знакомых Кришито и Балотелли, Марио успел отметиться голом в ворота Саудовской Аравии, теперь же ему предстоит сыграть на родном стадионе, матч против Франции состоится в Ницце на стадионе "Альянц Ривьера".
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 38 матчей: 18 побед у Италии, 10 – у Франции, 10 ничьих.
Французы побеждали итальянцев на их поле в двух последних товарищеских матчах.
Последний раз итальянцы выиграли у французов на их стадионе в 1954 году.
Ориентировочные составы:
Франция: Льорис, Павар, Рами, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте, Толиссо, Мбаппе, Гризманн, Дембеле.
Италия: Сиригу, Де Шильо, Бонуччи, Романьоли, Дармиан, Пеллегрини, Флоренци, Жоржиньо, Инсинье, Верди, Белотти.
Прогноз на матч Франция – Италия:
Сборная Франции играет дома, смотрится мощнее по составу, к тому же ей необходимо готовиться к мундиалю, Италия же просто наигрывает состав на будущее. Хозяева поля являются фаворитами противостояния, на их победу предлагается коэффициент 1.70, на ничью – 3.80, на Италию – 6.20.
Вячеслав Горбачев
Также читайте: Дешам назвал вероятное место продолжения карьеры Зидана | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В надежде на Сон Хын Мина: на что способна сборная Кореи на грядущем Чемпионате Мира?
-
Чемпионы Европы в логове "красных дьяволов": Бельгия принимает Португалию
-
Междусобойчик дружеских стран: Австрия примет чемпиона мира – Германию
-
"Львы" против "орлов": Англия и Нигерия встретятся впервые за 16 лет
-
Французы обыграли итальянцев в товарищеском матче
Лента новостей
-
Матч Австрия - Германия отложен из-за погодных условий
-
Президент "Баварии": "Смотря финал Лиги Чемпионов, я думал: "Мы тоже могли бы выиграть"
-
Стало известно, когда Почеттино ответит на предложение "Реала"
-
1
Российский клуб пригласил Роналду
-
Сборная Уругвая объявила итоговую заявку на ЧМ-2018
-
"Ливерпуль" и "Челси" поборются за бразильского форварда
-
Бартомеу сделал заявление касательно будущего Дембеле в "Барселоне"
-
Экс-игрок "Ливерпуля": "Не могу представить, чтобы Салах пошел по стопам Суареса и Коутиньо"
-
Ракитич: "Наличие Месси в составе делает аргентинцев фаворитами Чемпионата Мира"
-
"Монако" готовит предложение по Головину
-
Рамос и Иско пропустят ближайший матч сборной Испании
-
Смольников доволен назначением Семака на пост главного тренера "Зенита"
-
Вратарь "Ромы" завершил карьеру
-
Роналду предоставлен дополнительный отдых перед Чемпионатом Мира
-
Сборная Южной Кореи объявила итоговую заявку на ЧМ-2018
-
Магнуссон хочет перейти в ЦСКА
-
"Рубин" близок к подписанию хорватского защитника
-
Фалькао прокомментировал своё будущее
-
Ковачич не исключил уход из "Реала"
-
"Спартак" ведёт переговоры по трансферу игрока сборной России