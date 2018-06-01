Франция и Италия встретятся в товарищеском матче

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Франция и Италия встретятся в товарищеском матче

Франция – Италия

Стадион: "Альянц Ривьера"

Начало матча: 22:00

Арбитр: Энтони Тэйлор

Сборная Франции готовится к чемпионату мира в России, в товарищеском матче трехцветные встретятся с Италией. В середине мая тренер Дидье Дешам назвал предварительный состав команды, в котором отсутствовали несколько известных игроков. Все также не вызывается в национальную сборную Карим Бензема, который на днях раскритиковал главу Федерации футбола Франции. Также в списках отсутствует форвард "Арсенала" Александр Лаказетт, вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль, полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо. Последний сам отказался от приезда в сборную Франции, так как попал лишь в резервный список игроков. Вряд ли игрок будет выступать за команду, пока ее тренирует Дидье Дешам.

В целом же стоит сказать, что подбор игроков в сборной Франции позволяет собрать несколько сборных, которые бы достойно смотрелись на чемпионате мира, поэтому не стоит удивляться, что многие качественные игроки не попали в окончательную заявку.

У Италии такого выбора на данный момент нет, в команде идет перестройка, совсем недавно сборную возглавил Роберто Манчини, который провалился в "Зените". Ему необходимо с самого старта дать понять, что итальянская Федерация сделала правильный выбор. В своем дебютном матче команда Манчини обыграла Саудовскую Аравию со счетом 2:1. Вряд ли этот результат удовлетворил итальянских любителей футбола. Такого соперника необходимо было обыгрывать уверенно, но пока Италия не в состоянии показать футбол высокого уровня.

Манчини вызвал в сборную старых знакомых Кришито и Балотелли, Марио успел отметиться голом в ворота Саудовской Аравии, теперь же ему предстоит сыграть на родном стадионе, матч против Франции состоится в Ницце на стадионе "Альянц Ривьера".

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 38 матчей: 18 побед у Италии, 10 – у Франции, 10 ничьих.

Французы побеждали итальянцев на их поле в двух последних товарищеских матчах.

Последний раз итальянцы выиграли у французов на их стадионе в 1954 году.

Ориентировочные составы:

Франция: Льорис, Павар, Рами, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте, Толиссо, Мбаппе, Гризманн, Дембеле.

Италия: Сиригу, Де Шильо, Бонуччи, Романьоли, Дармиан, Пеллегрини, Флоренци, Жоржиньо, Инсинье, Верди, Белотти.

Прогноз на матч Франция – Италия:

Сборная Франции играет дома, смотрится мощнее по составу, к тому же ей необходимо готовиться к мундиалю, Италия же просто наигрывает состав на будущее. Хозяева поля являются фаворитами противостояния, на их победу предлагается коэффициент 1.70, на ничью – 3.80, на Италию – 6.20.

Вячеслав Горбачев 

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