Франция и Португалия вышли в финальную стадию Чемпионата Мира

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Франция и Португалия вышли в финальную стадию Чемпионата Мира

Сборные Франции и Португалии завоевали прямые путевки на Чемпионат Мира-2018.

Обе команды в последнем туре отбора обеспечили себе первые места в своих группах.

Франция победила Беларусь (2:1), а Португалия была сильнее Швейцарии (2:0).

Не пропустите: Андре Силва поучаствовал в 10 голах сборной Португалии в 10 последних матчах. | http://soccernews.ru

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