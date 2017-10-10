Франция и Португалия вышли в финальную стадию Чемпионата Мира

Сборные Франции и Португалии завоевали прямые путевки на Чемпионат Мира-2018.

Обе команды в последнем туре отбора обеспечили себе первые места в своих группах.

Франция победила Беларусь (2:1), а Португалия была сильнее Швейцарии (2:0).

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