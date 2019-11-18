Франция и Турция одержали победы в 10-м туре отбора Евро-2020
Завершились матчи 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Н. Франция на выезде обыграла Албанию благодаря голам Толиссо и Гризманна. Турция в гостях были сильнее Андорры, дублем отметился Унал. Молдова на своем поле проиграла Исландии, которой принесли победу голы Бьярнасона и Сигурдссона. В составе молдаван отличился Милинчану.
Албания – Франция - 0:2 (0:2)
Голы: Толиссо, 8 - 0:1, Гризманн, 31 - 0:2
Франция: Манданда, Менди (Динь, 75), Варан, Лангле, Дюбуа (Павар, 88), Толиссо, Сиссоко, Кимпембе, Жиру, Бен-Йеддер (Фекир, 85), Гризманн.
Молдова – Исландия - 1:2 (0:1)
Голы: Бьярнасон, 17 - 0:1, Милинчану, 56 - 1:1, Сигурдссон, 65 - 1:2
Андорра – Турция - 0:2 (0:2)
Голы: Унал, 17 - 0:1, Унал, 21 (с пенальти) - 0:2
Турция: Чакыр, Байрам, Кабак, Демирал (Четин, 80), Сангаре, Чалханоглу (Озджан, 60), Туфан, Языджи, Айхан, Унал, Кутуджу (Кылынч, 85).
Положение команд: Франция - 25, Турция - 23, Исландия - 19, Албания - 13, Андорра - 4, Молдова - 3.
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|2
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|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
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|6
|15
|2
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|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
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|6
|4