Франция и Турция одержали победы в 10-м туре отбора Евро-2020

Завершились матчи 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Н. Франция на выезде обыграла Албанию благодаря голам Толиссо и Гризманна. Турция в гостях были сильнее Андорры, дублем отметился Унал. Молдова на своем поле проиграла Исландии, которой принесли победу голы Бьярнасона и Сигурдссона. В составе молдаван отличился Милинчану.

Албания – Франция - 0:2 (0:2)

Голы: Толиссо, 8 - 0:1, Гризманн, 31 - 0:2

Франция: Манданда, Менди (Динь, 75), Варан, Лангле, Дюбуа (Павар, 88), Толиссо, Сиссоко, Кимпембе, Жиру, Бен-Йеддер (Фекир, 85), Гризманн.

Молдова – Исландия - 1:2 (0:1)

Голы: Бьярнасон, 17 - 0:1, Милинчану, 56 - 1:1, Сигурдссон, 65 - 1:2

Андорра – Турция - 0:2 (0:2)

Голы: Унал, 17 - 0:1, Унал, 21 (с пенальти) - 0:2

Турция: Чакыр, Байрам, Кабак, Демирал (Четин, 80), Сангаре, Чалханоглу (Озджан, 60), Туфан, Языджи, Айхан, Унал, Кутуджу (Кылынч, 85).

Положение команд: Франция - 25, Турция - 23, Исландия - 19, Албания - 13, Андорра - 4, Молдова - 3.

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