Франция и Турция сыграли вничью, а Албания и Андорра обыграли своих соперников в матчах отбора Евро-2020
Сборная Франции и Турции обменялись голами в матче отборочного турнира Евро-2020.
В составе хозяев голом отметился форвард Оливье Жиру.
В параллельных матчах группы H Исландия обыграла Андорру, а Албания разгромила Молдавию.
Франция - Турция - 1:1 (0:0)
Голы: Жиру, 76 - 1:0, Каан Айхан, 82 - 1:1.
Франция: Манданда, Павар, Варан, Лангле, Эрнандез, Коман (Иконе, 87), Толиссо, Сиссоко, Гризманн, Матюиди (Лемар, 77), Бен Йеддер (Жиру, 72).
Турция: Гюнок, Зеки Челик (Каан Айхан, 53), Мерих Демирал, Чаглар Сеюнджю, Умут Мераш, Озан (Дженк, 81), Махмут Текдемир, Окай Йокушлу (Хакан Чалханоглу, 46), Ирфан Кахведжи, Бурак Йылмаз, Кенан Караман.
Исландия - Андорра - 2:0 (1:0)
Голы: А.Сигурдссон, 38 - 1:0, Сигтоурссон, 65 - 2:0.
Исландия: Халльдоурссон, Р.Сигурдссон (Ингасон, 68), Фьолусон, Скуласон, Бьяднасон (Халльфредссон, 70), Г.Сигурдссон, Пальссон, Траустасон, А.Сигурдссон, Сигтоурссон, Финнбогасон (Бедварссон, 64).
Андорра: Х.Гомес, Лима, Валес, Сан Николас, Лловера, Сервос, Виейра (Фернандес, 60), Ребес, Алаэс (С.Гомес, 87), В.Родригес, Мартинес (М.Гарсиа, 80).
Молдавия - Албания - 0:4 (0:3)
Голы: Чикалеши, 22 - 0:1, Баре, 34 - 0:2. Траши, 40 - 0:3. Манай, 90 - 0:4.
Молдавия: Кошелев, Посмак, Граур, Рябчук, Мудрак (Разгонюк, 31), Препелицэ, Суворов (Бойчук, 60), Чеботару, Ионицэ, Антон, Сидоренко (Санду, 80).
Албания: Стракоша, Джимсити, Дермаку, Весели, Исмайли (Кумбулла, 89), Абраши, Траши, Гьясула, Баре (Селахи, 89), Чикалеши (О.Роши, 76), Манай.
Таким образом, у Турции и Франции по 19 очков и 1 и 2 место соответственно, у Ислании (15) - 3 место, у Албании (12) - 4 позиция. Группу замыкают Молдавия и Андорра с 3 баллами.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3