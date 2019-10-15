Франция и Турция сыграли вничью, а Албания и Андорра обыграли своих соперников в матчах отбора Евро-2020

Сборная Франции и Турции обменялись голами в матче отборочного турнира Евро-2020.

В составе хозяев голом отметился форвард Оливье Жиру.

В параллельных матчах группы H Исландия обыграла Андорру, а Албания разгромила Молдавию.

Франция - Турция - 1:1 (0:0)

Голы: Жиру, 76 - 1:0, Каан Айхан, 82 - 1:1.

Франция: Манданда, Павар, Варан, Лангле, Эрнандез, Коман (Иконе, 87), Толиссо, Сиссоко, Гризманн, Матюиди (Лемар, 77), Бен Йеддер (Жиру, 72).

Турция: Гюнок, Зеки Челик (Каан Айхан, 53), Мерих Демирал, Чаглар Сеюнджю, Умут Мераш, Озан (Дженк, 81), Махмут Текдемир, Окай Йокушлу (Хакан Чалханоглу, 46), Ирфан Кахведжи, Бурак Йылмаз, Кенан Караман.

Исландия - Андорра - 2:0 (1:0)

Голы: А.Сигурдссон, 38 - 1:0, Сигтоурссон, 65 - 2:0.

Исландия: Халльдоурссон, Р.Сигурдссон (Ингасон, 68), Фьолусон, Скуласон, Бьяднасон (Халльфредссон, 70), Г.Сигурдссон, Пальссон, Траустасон, А.Сигурдссон, Сигтоурссон, Финнбогасон (Бедварссон, 64).

Андорра: Х.Гомес, Лима, Валес, Сан Николас, Лловера, Сервос, Виейра (Фернандес, 60), Ребес, Алаэс (С.Гомес, 87), В.Родригес, Мартинес (М.Гарсиа, 80).

Молдавия - Албания - 0:4 (0:3)

Голы: Чикалеши, 22 - 0:1, Баре, 34 - 0:2. Траши, 40 - 0:3. Манай, 90 - 0:4.

Молдавия: Кошелев, Посмак, Граур, Рябчук, Мудрак (Разгонюк, 31), Препелицэ, Суворов (Бойчук, 60), Чеботару, Ионицэ, Антон, Сидоренко (Санду, 80).

Албания: Стракоша, Джимсити, Дермаку, Весели, Исмайли (Кумбулла, 89), Абраши, Траши, Гьясула, Баре (Селахи, 89), Чикалеши (О.Роши, 76), Манай.

Таким образом, у Турции и Франции по 19 очков и 1 и 2 место соответственно, у Ислании (15) - 3 место, у Албании (12) - 4 позиция. Группу замыкают Молдавия и Андорра с 3 баллами.

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