Франция – Ирландия - 2:0 (обзор)

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Франция – Ирландия - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между сборными Франции и Ирландии.

Не пропустите: Голы Жиру и Фекира принесли сборной Франции победу над Ирландией. | http://soccernews.ru

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