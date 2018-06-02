Франция – Италия - 3:1 (обзор)

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Франция – Италия - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между сборными Франции и Италии.

Не пропустите: Французы обыграли итальянцев в товарищеском матче. | http://soccernews.ru

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