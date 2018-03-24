Франция – Колумбия - 2:3 (обзор)

Теги францияколумбия

Франция – Колумбия - 2:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между сборными Франции и Колумбии.

Не пропустите: Франция в товарищеском матче проиграла Колумбии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В равной игре Германия и Испания заключили мир

В равной игре Германия и Испания заключили мир

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 30 59
4 Лион 30 57
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Сент-Этьен 30 39
10 Дижон 30 38
11 Бордо 30 37
12 Анжер 31 35
13 ФК Кан 30 35
14 Генгам 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов