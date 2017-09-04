Франция - Люксембург - 0:0 (обзор)

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Франция - Люксембург - 0:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 между сборными Франции и Люксембурга (0:0).

Видео: Франция - Люксембург.

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