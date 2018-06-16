Франция минимально побеждает Австралию в первом матче группы "С"

Ну вот и стартовали! Еще один фаворит Чемпионата Мира – сборная Франции – начала свое шествие на российском мундиале. Главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам решил сыграть в свои стандартные 4-3-3, выпустив весьма прогнозируемый состав. Единственным футболистом, которого, наверное, не ждали увидеть в стартовой формации французов, стал правый защитник Бенжамен Павар из немецкого "Штутгарта". В своею очередь, Австралия решила обойтись без сюрпризов. Голландский наставник "кенгуру" Берт ван Марвейк оставил тот же состав, что играл в последнем товарищеском матче против венгров.

"Галльские петухи" сразу пошли в атаку и уже на второй минуте создали первый голевой момент. Мбаппе принял мяч после прострела в штрафную и вторым касанием пробил в ближний угол ворот. Мэттюю Райан смог среагировать и отразил выстрел вингера. В последующие 10 минут французы еще несколько раз угрожали воротам соперника, однако удары Погба и Гризманна прилетели прямо в руки голкипера.

Австралия искала свои шансы на стандартах, и один из таких чуть было не закончился взятием ворот. На 18 минуте, после подачи с левого фланга, Трент Сейнсбери выпрыгнул выше всех и головой ударил точно в дальний угол ворот. Уго Льорис успел вытянуться и не дал "круглому снаряду" пересечь линию ворот.

Формально, на этом опасные моменты первого тайма закончились. Австралия попыталась создать что-то опасное со стандартов, а на 45 минуте Азиз Бехич решил проверить голкипера и пробил с дальней дистанеции. Однако, все эти подходы не приводили ни к чему, кроме восторженных "охов" и "ахов" австралийских фанатов. Франция ответила затяжными позиционными атаками, несколькими быстрыми прорывами и навесами Усмана Дембеле. Но вратарь и защитники "соккеруз" читали все эти моменты и вовремя разряжали ситуация. Ну что, фаворит, и где моменты?

Второй тайм начался без моментов и стал логическим продолжением первого: Франция держала мяч, Австралия оборонялась. Но все-таки на 53 минуте Погба "взорвал" игру, отдав классную передачу на Гризманна, после которой нападающего сбили в штрафной площади. Сначала судья Андрес Кунья крикнул: "Поднимайся, ничего не было", однако, после подсказок резервного арбитра, пересмотрел эпизод с помощью системы VAR и указал на точку. Гризманн ударом в правый угол реализовал одиннадцатиметровый удар ‒ 1:0. Но ценность эпизода не только в этом. Дело в том, что теперь дата 16.06.2018 станет исторической. Сегодня судья впервые в истории Чемпионатов Мира воспользовался системой видеоповторов и изменил свое решение.

Но радость "галльских петухов" длилась не долго. После навеса "соккеруз" Самуэль Умтити высоко поднял руку и черкнул ею по мячу. Пенальти! Теперь уже в другую сторону. К мячу подошел Миле Йединак и развел "круглый снаряд" и Льориса по разным углам – 1:1.

После этого эпизода игра немного успокоилась, но французы своего все-таки добились. На 81 минуте "галльские петухи" разыграли хорошую комбинацию и вывели на ударную позицию Поля Погба – после его выстрела мяч попал в перекладину и опустился точно за линию ворот – гол!

В последующие 14 минут матча Франция успешно отбилась от "финальной навалы" в исполнении Австралии и удержала нужный счет. В итоге без сюрпризов – 2:1. Франция вымучила эту победу, но это никак не отменяет того факта, что в турнирную таблицу добавлены первые 3 очка. Ну а Австралии приходится надеяться, что они смогут обыграть Данию и Перу в следующих двух матчах группы "С"

Франция – Австралия – 2:1

Голы: Гризманн, 58 (пен.) – 1:0; Йединак, 62 (пен.) – 1:1; Погба, 81 – 2:1.

Франция: Льорис – Павар, Варан, Умтити, Эрнандес – Погба, Толиссо (Матюиди, 78), Канте – Дембеле (Фекир, 70), Мбаппе, Гризманн (Жиру, 70).

Австралия: Райан – Рисдон, Сейнсбери, Миллиган, Бехич – Йединак, Рогич (Ирвайн, 72), Муй – Леки, Круз (Арзани, 84), Наббут (Юрич, 64).

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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