Франция на "Стад де Франс" разобралась с Уэльсом

Завершился товарищеский матч между сборными Франции и Уэльса. "Трёхцветные" забили по голу в каждом из таймов, заработав итоговую победу со счётом 2:0.

Франция – Уэльс - 2:0

Голы: Гризманн, 18 - 1:0, Жиру, 71 - 2:0.

Франция: Манданда, Курзава, Умтити, Жалле (Павар, 46), Косьельни, Толиссо (Нзонзи, 46), Матюиди, Коман (Марсьяль, 73), Гризманн (Фекир, 63), Жиру (Ляказетт, 73), Мбаппе (Товен, 84).

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Честер, Уильямс, Тэйлор, Аллен, Кинг (Брукс, 64), Рэмзи, Ледли (Ампаду, 64), Дэвис (Вудберн, 63), Воукс (Лоуренс, 83).

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