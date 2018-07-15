Франция не проиграла ни одного матча, когда в основе выходили Погба и Канте



Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выпустил в стартовом составе полузащитников Поля Погба и Н'Голо Канте вышли в финальной матче Чемпионата Мира-2018 против Хорватии.

Стоит отметить, что французы ни разу не проигрывали, если оба игроки вместе выходили в основном составе.

С Погба и Канте в основе сборная Франции провела 18 матчей, одержала 14 побед и четырежды сыграла вничью.

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