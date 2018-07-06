Франция никогда не выигрывала у Уругвая на Чемпионатах Мира

В Нижнем Новгороде идёт четвертьфинальный матч ЧМ-2018 между сборными Уругвая и Франции.

Как сообщает Opta, ранее "трёхцветные" никогда не побеждали "небесно-голубых" в рамках мундиалей.

Уругвайцы и французы встречались на мировых первенствах трижды в 1966, 2002 и 2010 году. Два последних матча завершились нулевой ничьей, а 52 года назад латиноамериканская команда взяла верх со счётом 2:1.

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