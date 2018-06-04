Франция объявила окончательный состав на ЧМ-2018

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Франция объявила окончательный состав на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом назвал заявку на ЧМ-2018.

Вратари: Альфонс Ареоля (ПСЖ), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Стив Манданда ("Марсель").

Защитники: Лукас Эрнандес ("Атлетико"), Преснел Кимпембе (ПСЖ), Бенжамин Менди ("Манчестер Сити"), Джибриль Сидибе ("Монако"), Адиль Рами ("Марсель"), Бенжамин Павар ("Штутгарт"), Самюэль Умтити ("Барселона"), Рафаэль Варан ("Реал").

Полузащитники: Блейз Матюиди ("Ювентус"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Н'Голо Канте ("Челси"), Корентен Толиссо ("Бавария"), Стивен Н'Зонзи ("Севилья"), Тома Лемар ("Монако"), Флориан Товен ("Марсель").

Нападающие: Оливье Жиру ("Челси"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Усмане Дембеле ("Барселона"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Набиль Фекир ("Лион").

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