Франция объявила состав на финал ЧМ-2018: Погба, Канте и Гризманн в основе

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Франция объявила состав на финал ЧМ-2018: Погба, Канте и Гризманн в основе

Стал известен стартовый состав сборной Франции на финальный матч Чемпионата Мира-2018 с Хорватией.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди, Мбаппе, Жиру, Гризманн.

Матч Франция - Хорватия начнется в 18:00 мск.

Не пропустите: Перишич, Модрич и Манджукич включены в стартовый состав сборной Хорватии на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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