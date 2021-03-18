Франция объявила состав на матч с Украиной в отборе ЧМ-2022
Фото: твиттер MansionBet/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список из 26 футболистов, которые могут принять участие в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Украиной (24 марта), Казахстаном (28 марта) и Боснией (31 марта).
Вратари: Альфонс Ареола (Фулхэм), Уго Льорис (Тоттенхэм), Майк Меньян (Лилль), Стив Манданда (Марсель).
Защитники: Люка Динь (Эвертон), Лео Дюбуа (Лион), Лукас Эрнандес, Бенжамен Павар (оба — Бавария), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Клеман Ленгле (Барселона), Ферлан Менди, Рафаэль Варан (оба – Реал), Курт Зума (Челси).
Полузащитники: Нголо Канте (Челси), Танги Ндомбеле, Мусса Сиссоко (оба – Тоттенхэм), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Адриен Рабио (Ювентус).
Нападающие: Виссам Бен Йеддер (Монако), Кингсли Коман (Бавария), Усман Дембеле, Антуан Гризманн (оба – Барселона), Оливье Жиру (Челси), Тома Лемар (Атлетико), Антони Мартиаль (Манчестер Юнайтед), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13