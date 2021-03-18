Франция объявила состав на матч с Украиной в отборе ЧМ-2022

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список из 26 футболистов, которые могут принять участие в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Украиной (24 марта), Казахстаном (28 марта) и Боснией (31 марта).

Вратари: Альфонс Ареола (Фулхэм), Уго Льорис (Тоттенхэм), Майк Меньян (Лилль), Стив Манданда (Марсель).

Защитники: Люка Динь (Эвертон), Лео Дюбуа (Лион), Лукас Эрнандес, Бенжамен Павар (оба — Бавария), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Клеман Ленгле (Барселона), Ферлан Менди, Рафаэль Варан (оба – Реал), Курт Зума (Челси).

Полузащитники: Нголо Канте (Челси), Танги Ндомбеле, Мусса Сиссоко (оба – Тоттенхэм), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Адриен Рабио (Ювентус).

Нападающие: Виссам Бен Йеддер (Монако), Кингсли Коман (Бавария), Усман Дембеле, Антуан Гризманн (оба – Барселона), Оливье Жиру (Челси), Тома Лемар (Атлетико), Антони Мартиаль (Манчестер Юнайтед), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

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