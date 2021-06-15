Франция обыграла Германию в матче Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы Франция победила Германию со счетом 1:0.

Победу французам принес автогол Матса Хуммельса.

Во 2-м туре Франция сыграет с Венгрией, а Германия встретится с Португалией.

Франция – Германия - 1:0 (1:0)

Гол: Хуммельс, 20 (автогол) - 1:0

Франция: Льорис, Варан, Павар, Кимпембе, Люка Эрнандес, Погба, Канте, Рабьо, Мбаппе, Бензема, Гризманн.

Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Гозенс, Гюндоган, Кроос, Хавертц (Сане, 74), Киммих, Мюллер, Гнабри (Вернер, 74).

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