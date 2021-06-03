Франция обыграла Уэльс в первом матче после возвращения Бензема
Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен
Сборная Франции в товарищеском матче победила команду Уэльса (3:0).
Отличились Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Усман Дембеле. Для Бензема это был первый матч после возвращения в сборную.
Напомним, что Франция на Евро-2020 сыграет в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии. Валлийцы выступят в группе А (Италия, Турция, Швейцария).
Товарищеский матч
Франция — Уэльс — 3:0 (1:0)
Голы: Мбаппе, 35 (1:0). Гризманн, 48 (2:0). Дембеле, 79 (3:0).
Нереализованный пенальти: Бензема, 27 (вратарь)
Франция: Ллорис, Варан, Эрнандез (Динь, 46), Кимпембе, Павар (Кунде, 46), Погба (Коман, 63), Рабьо, Толиссо (Сиссоко, 64), Бензема, Гризманн (Бен Йеддер, 84), Мбаппе (Дембеле, 73).
Уэльс: Уорд, Гантер, Робертс, Родон, Мефам (Дэйвис, 60), Уильямс, Аллен (Рэмси, 60), Уилсон (Левитт, 60), Джеймс (Брукс, 72), Моррелл (Колвилл, 83), Бэйл (Мур, 59).
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