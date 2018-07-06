Франция обыграла Уругвай и шагнула в полуфинал ЧМ

Сборная Уругвая в четвертьфинале ЧМ встретилась с Францией. Этот поединок был интересен противостоянием защитников и нападающих, которые играют вместе в одном клубе. Уругвайский форвард Луис Суарес противостоял партнёру по "Барселоне" Самуэлю Умтити, а Антуан Гризманн играл против пары защитников Диего Година и Хосе Марии Хименеса, они все вместе выступают за мадридский "Атлетико". В итоге победителями в этом противостоянии стали французские футболисты. Суарес ничего особого не показал, а Гризманн забил гол, пусть и не без доли везения.

Уругвай в матче против Португалии потерял ударного форварда Кавани, что сказалось на игре команды в отчетном поединке. У южноамериканцев не так много топовых игроков, поэтому потеря лидера оказалась фатальной. Суаресу было нелегко в одиночку действовать против Умтити и Варана, заменивший же Кавани Стуани на поле и вовсе потерялся.

Французы с первых минут контролировали ход игры, в дебюте встречи мог отличиться Мбаппе, но он не попал в створ после скидки Жиру. Затем скорости немного упали, Уругвай концентрировался на обороне собственных ворот, в атаке же у команды Табареса фактически ничего не получалось, Франция также не могла приблизиться к воротам Муслеры, хотя атаковала значительно чаще.

Казалось, что на перерыв команды уйдут при счете 0:0, однако сборной Франции помог стандарт. Гризманн навесил со штрафного, а Варан точно пробил головой в левый угол. Через несколько минут уже Уругвай едва не забил после навеса: после выстрела Касереса в игру вступил Льорис, а Годин не попал в створ, играя на добивании.

В начале второго тайма едва не привез в свои ворота Муслера, он попытался обыграть Гризманна, совершил потерю, но Антуан ошибкой вратаря воспользоваться не смог. Оказалось, что это был лишь первый звоночек. В середине тайма Гризманн пробил из-за штрафной прямо по центру ворот, а Муслера отбил мяч в свои же ворота.

От такого удара Уругвай уже не оправился. Французы после второго гола стали действовать достаточно прагматично, сильно не напрягаясь. Некоторое время на поле происходила толкотня, сначала завалили на газон Мбаппе, затем толкался и Погба. Игровых же моментов практически не было. Вспомнить можно только выстрел Толиссо в верхний угол ворот, однако в створ не попал.

Франция без особых проблем выходит в полуфинал и теперь ждет своего соперника, который определится в матче Бразилия – Бельгия.

Уругвай – Франция 0:2

Голы: Варан, 40 – 0:1, Гризманн, 61 – 0:2

Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт, Весино, Торрейра, Нандес (Де Арраскаэта, 73), Бентанкур (Гомес, 59), Стуани (Родригес, 59), Суарес.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Толиссо (Н'Зонзи, 80), Погба, Канте, Жиру, Гризманн (Фекир, 90), Мбаппе (Дембеле, 88).

Вячеслав Горбачев | soccernews.ru

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