Франция обыгрывает Беларусь и выходит на Чемпионат Мира с первого места

Сборная Франции завершала отборочный турнир к ЧМ-2018 матчем на "Стад де Франс", куда пожаловали гости из Беларуси. "Трехцветные" еще не обеспечили себе путевку на мундиаль, ведь на расстоянии одного очка от подопечных Дешама находилась сборная Швеции, которая при определенном раскладе могла их выбить в стыковые матчи. Однако победа над белорусами выводила французов на чемпионат мира, и в таком исходе матча практически никто не сомневался.

Слабовато начала матч сборная Франции, и первое время игра была абсолютно равной, что было достаточно неожиданно. И даже первый опасный момент в матче создали гости: Ковалев получил мяч на правом фланге, сместился в центр, обыграв двоих соперников, и пробил в дальний угол, однако сфера пролетела рядом со штангой. Французы начали приходить в себя, и вскоре ответили своими атаками, однако после удара Варана головой чудо-сэйв совершил Черник, а выстрел Жиру приняла на себя стойка ворот.

В середине тайма французы все же открыли счет: Матюиди получил мяч на подступах к штрафной и тонкой передачей вывел Гризманна один на один с Черником, а Антуан спокойно переиграл своего соперника – 1:0. Не прошло и пяти минут, как хозяева увеличили свое преимущество: ошиблись белорусы с передачей вблизи своих ворот, мяч подхватил Гризманн, отдал на ход Жиру, у которого мяч вроде как отбирали, но Оливье коленом все же протолкнул его в сетку – 2:0.

Однако белорусы не сдавались, и вскоре в одной из атак Сорока с разворота мощно пробил по воротам Льориса, но мяч пролетел над перекладиной. А буквально через минуту гости отыграли один гол: снова Антон Сарока в центре внимания – откликнулся он на прострел Матвейчика с правого фланга, открывшись во вратарской, и отправил мяч в сетку – 2:1.

На равных начали команды и вторую половину: французы больше владели мячом, белорусы агрессивно встречали соперников, не забывая и о контратаках. Временами и гости использовали позиционное наступление, однако до ударов по воротам дело доходило очень редко. В одной из атак французов Лемар с левого края штрафной выполнил навес на дальнюю штангу, а левый защитник гостей Максим Володько чуть не срезал мяч в свои ворота, но обошлось.

В следующем эпизоде сборная Беларуси просто обязана была сравнивать счет: в ходе контратаки гостей Стасевич отдал направо Карницкому, который прострелил во вратарскую на Сароку, Антон же с нескольким метров умудрился пробить мимо створа, хотя ему абсолютно никто не мешал. В ответной атаке вышедший на замену Мбаппе неплохо закручивал мяч в дальний угол, но Черник занял правильную позицию и поймал сферу.

Ближе к концовке матча дважды футболисты сборной Франции выпрашивали у судьи пенальти, но турецкий арбитр не увидел фола ни на Жиру, ни на Мбаппе двумя минутами позднее. Белорусы совсем не были похожи на команду, проигрывавшую всем и всюду - очень грамотно они действовали против хозяев, имея шансы увезти очки из Франции. Даже на последней минуте добавленного времени, Сарока мог исправиться за упущенный момент в середине тайма, но после хорошего паса в штрафную Антон снова не попал в створ. Французы напрямую выходят на Чемпионат Мира, а Беларусь опускается на последнее место в группе.

Франция – Беларусь – 2:1

Голы: Гризманн, 27 – 1:0, Жиру, 33 – 2:0, Сарока, 44 – 2:1

Франция: Льорис, Варан, Умтити, Толиссо, Лемар (Пайе, 84), Коман (Мбаппе, 61), Матюиди, Динь, Сидибе, Гризманн (Сиссоко, 77), Жиру.

Беларусь: Черник, Матвейчик, Янушкевич (Сачивко, 46), М. Володько, Политевич, Драгун, Ковалев (Скавыш, 67), Корзун (Быков, 79), Карницкий, Стасевич, Сарока.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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