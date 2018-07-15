Франция обыгрывает Хорватию и становится чемпионом мира 2018!

День настал, час настал, а теперь настала и минута. В 18:00 судья дал свисток, чтобы начался очередной финал Чемпионата Мира. Оба тренера выпустили весьма прогнозируемые составы, которые на протяжении всего турнира представляли свою страну и один за одним выбивали соперников. Много вопросов вызывала возможная травма Перишича и его участие в матче, но Златко Далич решил выпустить вингера на поле.

Перед началом матча зрителей ждала концертная часть по случаю закрытия мундиаля – Эра Истрефи, Уилл Смит и Никки Джем развлекали народ и немного подогревали его перед началом главного матча четырехлетия. Да еще и Рональдиньо приехал! Но все это концертное шоу не могло сравнится с тем моментом, когда команды вышли на поле.

После стартового свистка Хорватия сразу же завладела инициативой. По крайней мере так казалось визуально. На 15 минуте Перишич прошел по левому флангу и опасно прострелил вглубь штрафной площади, но в последний момент Умтити смог выбить мяч и не дал набегающему игроку замкнуть передачу.

Но уже через три минуты все старания "шашечных" сошли на нет. После навеса со штрафного в исполнении Антуана Гризманна Марио Манджукич головой срезал мяч в свои ворота, Даниэль Субашич с этим рикошетом ничего поделать не смог – 1:0.

Через 10 оборотов секундной стрелки подопечные Златко Далича смогли отыграться. Домагой Вида после подачи со стандарта скинул игровой снаряд на Ивана Перишича, тот подработал себе на ход, обыграл защитника и "плюнул" точно в дальний угол ворот Льориса – 1:1. В этот момент в каждом хорватском городке полился ликер. Не каждый день "шашечные" забивают в финале!

Уже на 35 минуте французы снова добились стандарта, который в итоге вывел подопечных Дешама вперед. Иван Перишич сыграл рукой в штрафной площади и главный арбитр встречи Нестор Питана, после долгих просмотров видеоповторов, все-таки указал на точку. К игровому снаряду подошел Антуан Гризманн и развел Субашича и мяч по разным углам. 2:1 – французы снова вышли вперед.

Второй тайм начался с хорошей попытки сборной Хорватии сравнять счет. Анте Ребич получил хороший пас из глубины и третьим касанием пробил точно под перекладину ворот Льориса. Но французский вратарь смог дотянуться до мяча и кончиками пальцем перевел кожаный снаряд на угловой.

Через четыре минуты Франция ответила. Килиан Мбаппе прошел по правому флангу, накрутил нескольких защитником, ворвался в штрафную и с острого угла пробил в ближний угол ворот Субашича. Вратарь не сплоховал и выручил команду.

На 58 минуте случилось событие, которое заставило всех хорватских болельщиков поднять руки к небу и крикнуть: "За что?". Поль Погба получил мяч за пределами штрафной площади и сделал двойной "кик": первый удар принял на себя частокол хорватских ног, а после отскока француз снова принял мяч и нова пробил. Теперь уже точно в дальний угол! Субашич снова не смог выручить – 3:1.

После этого момента визуально показалось, что подопечные Далича начали сыпаться. Передачи уже не были такими точными, а подкаты все чаще шли вхолостую. Высшей точкой этого провала стал четвертый гол, который забил Мбаппе. На 65 минуте Лукас Эрнандес хорошо прошел по левому флангу и отдал точно на главного молодого таланта французов. Домагой Вида пытался заблокировать удар, но не получилось. Выстрел в ближний угол был очень точным – 4:1.

У Франции не было никаких проблем, так что они решили сохранить интригу и ошиблись. Уго Льорис получил мяч от защитника и пошел в дриблинг в собственном штрафной. Марио Манджукич был против такого попустительства, подставил ногу и выбил мяч из ног вратаря. Игровой снаряд покатился прямо в дальний угол ворот – 4:2. Интрига ли это?

После этого гола Франция решила включить свой прагматизм и начала откровенно держать счет. Хорваты пытались атаковать, однако Льорис больше не ошибался. Видимо, три матча по 120 минут дали о себе знать. "Шашечные" даже не смогли организовать толковый финальный штурм. На 78 минуте мог забить Ракитич, но его удар с линии штрафной площади, но удар в правый угол пролетел в нескольких сантиметров от перекладины. Это конец. Франция – чемпион!

На последних минутах, когда судьба встречи уже была решена, "галльские петухи" даже пошли вперед, чтобы больше не допустить ошибок. Именно на их атаке матч и закончился. Французы доказали свое превосходство и исправили ошибку двухлетней давности, когда в финале Евро-2016 выстояла Португалия. Дидье Дешам стал третьим человеком в истории, который выиграл мундиаль в качестве игрока и тренера. Ну а Хорватии стоит сказать "спасибо!". Их путь в финал был очень героическим. При таких обстоятельствах даже не удивительно, что они проиграли. Ну невозможно сыграть на матч больше и успешно противостоять в финале лучшей сборной мира. Но, в любом случае, достижение Шукера и Просинечки они побили! Теперь ждем Евро-2020!

Франция – Хорватия – 4:2

Голы: Манджукич, 18 (автогол) – 1:0; Перишич, 28 – 1:1; Гризманн, 38 (пен.) – 2:1; Погба, 59 – 3:1; Мбаппе, 65 – 4:1; Манджукич, 69 – 4:2.

Франция: Льорис – Павар, Умтити, Варан, Эрнандес – Погба, Канте (Н’Зонзи, 55) – Мбаппе, Гризманн, Матюиди (Толиссо, 73) – Жиру (Фекир, 81).

Хорватия: Субашич – Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич (Пьяца, 82) – Ракитич, Брозович – Перишич, Модрич, Ребич (Крамарич, 71) – Манджукич.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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