Франция обыгрывает Хорватию после первого тайма финала ЧМ-2018

Завершился первый тайм финального матча Чемпионата Мира-2018 между сборными Франции и Хорватии.

После первого тайма французы впереди со счетом 2:1, благодаря автоголу Марио Манджукича и голу с пенальти Антуана Гризманна. У хорватов отличился Иван Перишич.

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