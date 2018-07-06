Франция обыгрывает Уругвай после первого тайма в матче 1/4 финала ЧМ-2018

Завершился первый тайм четвертьфинального матча ЧМ-2018 между сборными Уругвая и Франции.

По итогам 45 минут "трёхцветные" побеждают со счётом 1:0. Единственный гол забил защитник Рафаэль Варан.

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