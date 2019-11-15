Франция одержала победу над Молдовой, Албания сыграла вничью с Андоррой
Представляем результаты матчей отбора Евро-2020 в группе Н.
Франция - Молдова 2:1
Голы: Раца, 9 - 0:1, Варан, 35 - 1:1, Жиру (пен), 79 - 2:1
Франция: Манданда, Лангле, Варан, Динь, Павар, Толиссо, Канте, Коман (Лемар, 88), Жиру, Гризманн, Мбаппе.
Молдова: Кошелев, Армаш, Фокша, Жардан (Граур, 68), Посмак, Ионицэ, Кочук, Раца (Пэтраш, 81), Карп, Гынсарь (Милинчану, 74), Плэтикэ.
Албания - Андорра 2:2
Голы: Балай, 6 - 1:0, Мартинес, 18 - 1:1, Мартинес, 48 - 1:2, Манай, 55 - 2:2
Албания: Бериша, Исмайли, Весели, Гимшити, Роши, Траши (Хюсай, 46), Ндой (Баре, 60), Рамадани (Сефери, 73), Мемушай, Балай, Манай.
Андорра: Гомес Морейра, Сервос, Сан-Николас, Макс Льовера, Мартинес (Рикард, 79), Рубио (Родригес Сория, 71), Гарсия, Валес, Алаэс (Мартинес, 89), Морено, Клементе.
Положение команд: Франция (22), Турция (20), Исландия (16).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3