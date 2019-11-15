Франция одержала победу над Молдовой, Албания сыграла вничью с Андоррой

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Франция одержала победу над Молдовой, Албания сыграла вничью с Андоррой

Представляем результаты матчей отбора Евро-2020 в группе Н.

Франция - Молдова 2:1

Голы: Раца, 9 - 0:1, Варан, 35 - 1:1, Жиру (пен), 79 - 2:1

Франция: Манданда, Лангле, Варан, Динь, Павар, Толиссо, Канте, Коман (Лемар, 88), Жиру, Гризманн, Мбаппе.

Молдова: Кошелев, Армаш, Фокша, Жардан (Граур, 68), Посмак, Ионицэ, Кочук, Раца (Пэтраш, 81), Карп, Гынсарь (Милинчану, 74), Плэтикэ.


Албания - Андорра 2:2

Голы: Балай, 6 - 1:0, Мартинес, 18 - 1:1, Мартинес, 48 - 1:2, Манай, 55 - 2:2

Албания: Бериша, Исмайли, Весели, Гимшити, Роши, Траши (Хюсай, 46), Ндой (Баре, 60), Рамадани (Сефери, 73), Мемушай, Балай, Манай.

Андорра: Гомес Морейра, Сервос, Сан-Николас, Макс Льовера, Мартинес (Рикард, 79), Рубио (Родригес Сория, 71), Гарсия, Валес, Алаэс (Мартинес, 89), Морено, Клементе.

Положение команд: Франция (22), Турция (20), Исландия (16).

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