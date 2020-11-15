Франция одержала важнейшую победу над Португалией

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Франция одержала важнейшую победу над Португалией

В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Франции на выезде обыграла команду Португалии со счетом 1:0. Победу французам принес гол Н'Голо Канте.

Благодаря победе Франция вышла на первое место в турнирной таблице группы 3, набрав 13 очков. Португалия с 10 очками опустилась на вторую позицию.

Португалия – Франция - 0:1 (0:0)
Гол: Канте, 53 - 0:1

Португалия: Патрисиу, Канселу, Диаш, Фонте, Геррейру, Данилу Перейра, Бруну Фернандеш (Моутинью, 72), Бернарду Силва (Тринкау, 72), Карвалью (Жота, 56), Фелиш, Роналду.

Франция: Льорис, Варан, Кимпембе, Люка Эрнандес, Павар, Погба, Рабьо, Канте, Коман (Тюрам, 59), Марсьяль, Гризманн.

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