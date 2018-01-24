Франция отказалась от использования системы определения гола

Профессиональная футбольная лига Франции приняла решение отказаться от использования системы автоматического определения гола, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, такое решение было принято в связи с двумя сбоями при использовании данной технологии. С компанией, предоставляющей данную услугу уже расторгнут контракт.

В матче 1/32 финала Кубка Франции между "Амьеном" и ПСЖ (0:2) система не определила гол полузащитника парижан Адриена Рабьо. Впрочем гол был засчитан после просмотра видеоповтора.

Кроме того в матче 18-го тура чемпионата Франции между "Труа" и "Амьеном" (1:0) устройство на руки арбитра сработало ложно и он был вынужден остановить матч, чтобы разобраться в ситуации.

Не пропустите: "Кан", "Сошо", "Осер" и "Ланс" вышли в 1/8 финала Кубка Франции. | http://soccernews.ru