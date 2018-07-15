Франция открыла счет в финале ЧМ-2018

Открыт счет в финальном матче Чемпионата Мира-2018 между Францией и Хорватией.

На 19-й минуте встречи мяч в свои ворота отправил нападающий сборной Хорватии Марио Маджукич.

Таким образом, французы повели со счетом 1:0.

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