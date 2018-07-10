Франция открыла счет в матче с Бельгией

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Франция открыла счет в матче с Бельгией

Защитник сборной Франции Самуэль Умтити забил гол в матче 1/2 финала Чемпионата Мира-2018 против Бельгии (1:0).

Умтити точно пробил головой после навеса с углового, выполненного Антуаном Гризманном.

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