Франция отвечает шедевром: блестящий гол Павара восстановил паритет в матче с Аргентиной

Сборная Франции быстро отыгралась в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против Аргентины.

Менее десяти минут понадобилось "трёхцветным", чтобы сравнять счёт. Гол в свой актив записал защитник Бенжамен Павар, который положил воистину шедевральную "банку".

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