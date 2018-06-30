Франция отвечает шедевром: блестящий гол Павара восстановил паритет в матче с Аргентиной

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Франция отвечает шедевром: блестящий гол Павара восстановил паритет в матче с Аргентиной

Сборная Франции быстро отыгралась в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против Аргентины.

Менее десяти минут понадобилось "трёхцветным", чтобы сравнять счёт. Гол в свой актив записал защитник Бенжамен Павар, который положил воистину шедевральную "банку". 

Не пропустите: Меркадо выводит сборную Аргентины вперёд в матче с Францией. | http://soccernews.ru

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