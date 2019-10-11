Франция переиграла Исландию, Андорра и Турция минимально обыграли своих соперников

В отборочном раунде Евро-2020 сборные Франции, Турции и Андорры добыли минимальные победы.

Турция (18 очков) и Франция (18) являются лидерами группы Н. Следом за ними расположились Исландия (12), Албания (9), Андорра (3) и Молдова (3).

Исландия - Франция 0:1

Гол: Жиру (пен), 66 - 0:1

Исландия: Халльдоурссон, Арнасон, Скуласон, Сигурдссон, Паульссон, Траустасон (Сигурдссон, 81), Бьярнасон, Сигурйонссон (Финнбогасон, 73), Гудмундссон (Бедварссон, 16), Сигурдссон, Сигторссон.

Франция: Манданда, Павар, Динь, Варан, Лангле, Матюиди, Толиссо, Сиссоко, Коман, Гризманн, Жиру (Бен-Йеддер, 78).



Андорра - Молдова 1:0

Гол: Валес, 63 - 1:0

Андорра: Гомес Морейра, Макс Льовера, Лима, Сан-Николас, Мартинес (Алаэс, 61), Рубио, Валес, Вьейра, Сервос, Пухоль (Родригес Сория, 83), Клементе (Ребес, 73).

Молдова: Кошелев, Граур, Препелицэ, Посмак, Рябчук, Ионицэ, Михалев (Дедов, 72), Гынсарь, Чеботару, Суворов, Бойчук.

Удаление: Гынсарь (55).



Турция - Албания 1:0

Гол: Тосун, 90 - 1:0

Турция: Гюнок, Айхан (Сеюнджю, 46), Мераш, Челик, Демирал, Туфан (Языджи, 80), Белезоглу (Кахведжи, 66), Текдемир, Чалханоглу, Йылмаз, Тосун.

Албания: Стракоша, Гимшити, Дермаку, Исмайли, Леняни (Роши, 57), Баре, Гьясула, Мемушай (Абраши, 72), Весели, Манай, Цикалеши (Балай, 83).

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