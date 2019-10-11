Франция переиграла Исландию, Андорра и Турция минимально обыграли своих соперников

Теги андорратурцияфранцияисландия

Франция переиграла Исландию, Андорра и Турция минимально обыграли своих соперников

В отборочном раунде Евро-2020 сборные Франции, Турции и Андорры добыли минимальные победы.

Турция (18 очков) и Франция (18) являются лидерами группы Н. Следом за ними расположились Исландия (12), Албания (9), Андорра (3) и Молдова (3).

Исландия - Франция 0:1

Гол: Жиру (пен), 66 - 0:1

Исландия: Халльдоурссон, Арнасон, Скуласон, Сигурдссон, Паульссон, Траустасон (Сигурдссон, 81), Бьярнасон, Сигурйонссон (Финнбогасон, 73), Гудмундссон (Бедварссон, 16), Сигурдссон, Сигторссон.

Франция: Манданда, Павар, Динь, Варан, Лангле, Матюиди, Толиссо, Сиссоко, Коман, Гризманн, Жиру (Бен-Йеддер, 78).


Андорра - Молдова 1:0

Гол: Валес, 63 - 1:0

Андорра: Гомес Морейра, Макс Льовера, Лима, Сан-Николас, Мартинес (Алаэс, 61), Рубио, Валес, Вьейра, Сервос, Пухоль (Родригес Сория, 83), Клементе (Ребес, 73).

Молдова: Кошелев, Граур, Препелицэ, Посмак, Рябчук, Ионицэ, Михалев (Дедов, 72), Гынсарь, Чеботару, Суворов, Бойчук.

Удаление: Гынсарь (55).


Турция - Албания 1:0

Гол: Тосун, 90 - 1:0

Турция: Гюнок, Айхан (Сеюнджю, 46), Мераш, Челик, Демирал, Туфан (Языджи, 80), Белезоглу (Кахведжи, 66), Текдемир, Чалханоглу, Йылмаз, Тосун.

Албания: Стракоша, Гимшити, Дермаку, Исмайли, Леняни (Роши, 57), Баре, Гьясула, Мемушай (Абраши, 72), Весели, Манай, Цикалеши (Балай, 83).

Читайте также: Россия разгромила сборную Шотландии. Дзюба оформил дубль. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Чехия добыла победу над Англией, Черногория и Болгария победителя не выявили

Чехия добыла победу над Англией, Черногория и Болгария победителя не выявили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов