Франция переиграла Исландию, Андорра и Турция минимально обыграли своих соперников
В отборочном раунде Евро-2020 сборные Франции, Турции и Андорры добыли минимальные победы.
Турция (18 очков) и Франция (18) являются лидерами группы Н. Следом за ними расположились Исландия (12), Албания (9), Андорра (3) и Молдова (3).
Исландия - Франция 0:1
Гол: Жиру (пен), 66 - 0:1
Исландия: Халльдоурссон, Арнасон, Скуласон, Сигурдссон, Паульссон, Траустасон (Сигурдссон, 81), Бьярнасон, Сигурйонссон (Финнбогасон, 73), Гудмундссон (Бедварссон, 16), Сигурдссон, Сигторссон.
Франция: Манданда, Павар, Динь, Варан, Лангле, Матюиди, Толиссо, Сиссоко, Коман, Гризманн, Жиру (Бен-Йеддер, 78).
Андорра - Молдова 1:0
Гол: Валес, 63 - 1:0
Андорра: Гомес Морейра, Макс Льовера, Лима, Сан-Николас, Мартинес (Алаэс, 61), Рубио, Валес, Вьейра, Сервос, Пухоль (Родригес Сория, 83), Клементе (Ребес, 73).
Молдова: Кошелев, Граур, Препелицэ, Посмак, Рябчук, Ионицэ, Михалев (Дедов, 72), Гынсарь, Чеботару, Суворов, Бойчук.
Удаление: Гынсарь (55).
Турция - Албания 1:0
Гол: Тосун, 90 - 1:0
Турция: Гюнок, Айхан (Сеюнджю, 46), Мераш, Челик, Демирал, Туфан (Языджи, 80), Белезоглу (Кахведжи, 66), Текдемир, Чалханоглу, Йылмаз, Тосун.
Албания: Стракоша, Гимшити, Дермаку, Исмайли, Леняни (Роши, 57), Баре, Гьясула, Мемушай (Абраши, 72), Весели, Манай, Цикалеши (Балай, 83).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3