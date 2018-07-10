Франция побеждает Бельгию и становится первым финалистом Чемпионата Мира

Несколько минут назад зрители узнали первого финалиста Чемпионата Мира в России. Бельгия и Франция хорошенько потрудились, показали очень хороший футбол, достойный финала, однако кто-то должен был проиграть! Еще до начала матча бой "красных дьяволов" и "галльских петухов" называли заочным финалом. Мол, команда, которая выиграет сегодня, станет триумфатором всего турнира. Хотя, очень слабо верится, что в Англии и Хорватии согласны с этим утверждением.

Стартовые составы обеих команд не вызвали особых вопросов. Дидье Дешам и вовсе ничего не поменял – стандартные 4-2-3-1 с легкой атакующей линией и мощным форвардом. Стоит признать, что, наверное, это лучшее сочетание, которое только можно придумать для противостояния с "дьяволами". А вот Роберто Мартинес немного изменил концепцию и выпустил тройку полузащитников в центр поля, убрав одного игрока из атаки. Такие действия главного тренера сразу навели на мысль, что никто не собирается форсировать события и нестись вперед, сломя голову. Противостояние Бельгии и Франции обещало стать тактической битвой.

Собственно, в первые минуты матча особенного преимущества не имела ни одна из команд, но первый реально опасный момент создали именно бельгийцы. На 16 минуте Эден Азар хорошо ворвался в штрафную площадь и сильно бил в дальний угол ворот Льориса, но промазал. Момент мог бы развиваться куда острее, но вингер "Челси" решил не замечать открытого Лукаку, который уже расположился возле одиннадцатиметровой точки.

Уже через три минуты Азар снова пробил, теперь уже из-за пределов штрафной площади, но его выстрел снова не достиг цели. Хотя было невероятно опасно. В последний момент игровой снаряд отрикошетил то ли от головы французского защитника, то ли от Феллайни, и пролетел в считанных сантиметрах от перекладины.

Но самый опасный момент "красные дьяволы" создали на 22 обороте секундной стрелки. Тоби Алдервейрелд получил мяч внутри штрафной площади после подачи с углового, подработал и третьим касанием с разворота ахнул прямо в дальний угол ворот Льориса. Удар наносился с довольно близкой дистанции, но французский голкипер среагировал, успел вытянуться и отразил удар.

Французы регулярно били по воротам, в первом тайме на их счету аж 11 выстрелов по воротам, однако лишь один получился действительно опасным. На 40 минуте правый защитник Бенжамен Павар хорошо подключился к атаке, ворвался в штрафную и получил мяч метров в одиннадцати от ворот. Его удар стал сюрпризом для французского вратаря, однако он все-таки смог выставить ногу и отбить мяч. За 6 минут до этого "галльские петухи" вполне могли оформить первый гол в матче, но после опаснейшей передачи Мбаппе в штрафную Оливье Жиру не смог как следует подстроится под мяч и не нанес акцентированного удара, оставаясь практически в одиночку перед Тибо Куртуа.

Второй тайм начался с атак Франции, которые сразу же принесли свои плоды. На 51 минуте Антуан Гризманн хорошо исполнил подачу с углового, а Самуэль Умтити опередил Феллайни, кивнул головой и направил мяч в ближний угол ворот. Тибо Куртуа ничего поделать не смог – 1:0.

После забитого гола подопечные Дешама не остановились и, как показалось, хотели на кураже второй раз прибить "дьяволов". Через шесть минут атака французов показала парад пасов пяткой, пиком которого стал эффектная передача Мбаппе в два касания, которая вывела на ударную позицию Жиру. Форвард был в очень хорошем положении, однако не смог отправить игровой снаряд в ворота, попав в ноги отчаянного защитника, который всем телом ложился под мяч.

На 65 минуте Бельгия имела очень хороший шанс отыграть. После подачи с правого фланга выше всех в штрафной площади французов прыгнул Феллайни, но его удар получился немного неточным. Мяч прошел в нескольких десятках сантиметров от левой штанги, но, казалось, что даже если бы мяч и попал в ворота, Льорис кончиками пальцев вытащил бы игровой снаряд.

На 81 минуте по очень хорошо по воротам ахнул Аксель Витсель, но мяч полетел по центру и Льорис его отбил. Но эпизод был интересен не этим. За несколько секунд до удара очень жестко столкнулись Эден Азар и Блез Матюиди. Особенно неприятным этот стык стал для француза. К счастью, оба игрока смогли продолжить матч, однако со стороны столкновение выглядело чуть ли не со знаком "особо травматично". На поле даже вынесли носилки, но обошлось.

На последних минутах матча Бельгия попробовала сравнять счет, однако ни один из ее подходов так и не завершился забитым мячом. Стоит признать, что зрители даже не увидели какого-то реально опасного момента, где мяч был на полпути к тому, чтобы затрепыхаться в сетке. Да еще и французы устроили парад падений на чужой половине поля и даже создали моменты. Сначала Гризманн получил игровой снаряд на линии штрафной площади и пробил в дальний нижний угол, но Куртуа достал. А перед самым финальным свистком еще и Толиссо пробивал из пределов штрафной после быстрой атаки – бельгийский голкипер опять вытащил.

Вот так вот: молодая Франция обыграла более опытную Бельгию, использовав тот же прагматический стиль, который помог "галльским петухам" в игре с Уругваем. Да, первый финалист уже известен – это Франция. Невероятно: третий финал Чемпионата Мира в своей истории и второй главный матч международного турнира за последние два года. В финале подопечные Дешама встретятся с победителем пары Англия – Хорватия. Но это потом! А сейчас – праздник!

Франция – Бельгия – 1:0

Гол: Умтити, 51

Франция: Льорис – Павар, Варан, Умтити, Эрнандес – Канте, Погба ‒ Матюиди (Толиссо, 86), Гризманн, Мбаппе – Жиру (Н’Зонзи, 85).

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Компани, Вертонген – Шадли (Батшуайи, 90+1), Дембеле (Мертенс, 60), Витсель, Феллаини (Карраско, 80), Де Брюйне – Азар, Лукаку.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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