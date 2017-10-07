Франция побеждает в Софии и лишает шансов Болгарию на поездку в Россию
В рамках заключительного дня программы девятого тура отборочного цикла на Чемпионат Мира-2018 сборная Франции приехала в гости к Болгарии. Несмотря на всю мощь, статус и огромное количество титулов французы исторически всегда испытывали проблемы в Софии. А так как интрига в группе "А" держится до самого последнего тура, этот факт только прибавлял дополнительного веса текущей игре на стадионе "Васил Левски". В матче первого круга "Ле Бле" легко расправились с болгарами, но с тех пор в стане обеих команд много чего изменилось.
Подопечные Дидье Дешама сами себе придумали головную боль под конец отборочного цикла. Два тура назад благодаря ужасной ошибке Уго Льориса французы подарили победу шведам, а уже в сентябре этого года каким-то чудом не смогли забить в ворота Люксембурга. Теперь же досрочная путевка на Мундиаль и вовсе не светила, даже в случае победы над Болгарией, потому как свой матч главный преследователь Швеция выиграла, разнеся в пух и прах все тех же люксембуржцев.
Дидье Дешам выставил максимально атакующий состав с тремя номинальными форвардами Гризманном, Мбаппе и Ляказеттом. Единственного травмированного игрока Поля Погба в центральной зоне заменил Толиссо. В свою очередь, Петар Хубчев вынужден был обходиться без двух важнейших исполнителей Ивелина Попова и Ивайло Чочева, вынужденных пропускать игру из-за дисквалификации. Начало матча вышло таким, какого и желали гости. Франции удалось забить быстрый гол: уже на третьей минуте Блез Матюиди, оказавшись на позиции нападающего, не растерялся и с острого угла неотразимо пробил под перекладину ворот Илиева.
После забитого мяча "Ле Бле" уже с холодной головой стали разбирать на молекулы хозяев. Множество моментов создавалось у болгарских владений, но реализация подводила гостей. Шанс у подопечных Хубчева появился только тогда, когда поле вынужден был покинуть Нголо Канте. Опорник "Челси" дернул заднюю поверхность бедра, после чего уже на 34-й минуте уступил место на поле Адриан Рабьо. Льорису пришлось вдоволь покувыркаться в воротах, чтобы отбить выстрелы Неделева и Костадинова.
Хозяевам, в общем-то, терять было нечего и те с первых же минут второй половины встречи устремились вперед. Мастерства откровенно не хватало, а французы самонадеянно ослабили хватку. Странно было наблюдать за "галльскими петухами", которые при минимальном счете в свою пользу задолго до финального свистка стали играть просто на удержание. Тем не менее, подопечные Дешама достояли и завоевали жизненно необходимые для себя три очка, таким образом, окончательно вычеркнув болгар из списка претендентов на поезду в Россию ближайшим летом.
Болгария – Франция – 0:1
Голы: Матюиди, 3 – 0:1
Болгария: Илиев, С. Попов, Бодуров, Божиков, Занев, Славчев, Костадинов, Манолев (Димитров, 87), Неделев, Галабинов (Краев, 48), Делев
Франция: Льорис, Сидибе, Умтити, Варан, Динь, Канте (Рабьо, 34), Толиссо, Матюиди, Гризманн, Мбаппе (Жиру, 85), Ляказетт (Пайе, 76)
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Швеция
|9
|19
|2
|Франция
|8
|17
|3
|Нидерланды
|8
|13
|4
|Болгария
|8
|12
|5
|Беларусь
|8
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|9
|27
|2
|Португалия
|9
|24
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|9
|27
|2
|Северная Ирландия
|9
|19
|3
|Чехия
|9
|12
|4
|Норвегия
|9
|10
|5
|Азербайджан
|9
|10
|6
|Сан-Марино
|9
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|9
|18
|2
|Уэльс
|9
|17
|3
|Ирландия
|9
|16
|4
|Австрия
|9
|12
|5
|Грузия
|9
|5
|6
|Молдова
|9
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|9
|22
|2
|Дания
|9
|19
|3
|Черногория
|9
|16
|4
|Румыния
|9
|12
|5
|Армения
|9
|6
|6
|Казахстан
|9
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|9
|23
|2
|Шотландия
|9
|17
|3
|Словакия
|9
|15
|4
|Словения
|9
|14
|5
|Литва
|9
|6
|6
|Мальта
|9
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|9
|25
|2
|Италия
|9
|20
|3
|Албания
|9
|13
|4
|Израиль
|9
|12
|5
|Македония
|9
|8
|6
|Лихтенштейн
|9
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|9
|16
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|9
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|9
|19
|2
|Хорватия
|9
|17
|3
|Украина
|9
|17
|4
|Турция
|9
|14
|5
|Финляндия
|9
|8
|6
|Косово
|9
|1