Франция побеждает в Софии и лишает шансов Болгарию на поездку в Россию

В рамках заключительного дня программы девятого тура отборочного цикла на Чемпионат Мира-2018 сборная Франции приехала в гости к Болгарии. Несмотря на всю мощь, статус и огромное количество титулов французы исторически всегда испытывали проблемы в Софии. А так как интрига в группе "А" держится до самого последнего тура, этот факт только прибавлял дополнительного веса текущей игре на стадионе "Васил Левски". В матче первого круга "Ле Бле" легко расправились с болгарами, но с тех пор в стане обеих команд много чего изменилось.

Подопечные Дидье Дешама сами себе придумали головную боль под конец отборочного цикла. Два тура назад благодаря ужасной ошибке Уго Льориса французы подарили победу шведам, а уже в сентябре этого года каким-то чудом не смогли забить в ворота Люксембурга. Теперь же досрочная путевка на Мундиаль и вовсе не светила, даже в случае победы над Болгарией, потому как свой матч главный преследователь Швеция выиграла, разнеся в пух и прах все тех же люксембуржцев.

Дидье Дешам выставил максимально атакующий состав с тремя номинальными форвардами Гризманном, Мбаппе и Ляказеттом. Единственного травмированного игрока Поля Погба в центральной зоне заменил Толиссо. В свою очередь, Петар Хубчев вынужден был обходиться без двух важнейших исполнителей Ивелина Попова и Ивайло Чочева, вынужденных пропускать игру из-за дисквалификации. Начало матча вышло таким, какого и желали гости. Франции удалось забить быстрый гол: уже на третьей минуте Блез Матюиди, оказавшись на позиции нападающего, не растерялся и с острого угла неотразимо пробил под перекладину ворот Илиева.

После забитого мяча "Ле Бле" уже с холодной головой стали разбирать на молекулы хозяев. Множество моментов создавалось у болгарских владений, но реализация подводила гостей. Шанс у подопечных Хубчева появился только тогда, когда поле вынужден был покинуть Нголо Канте. Опорник "Челси" дернул заднюю поверхность бедра, после чего уже на 34-й минуте уступил место на поле Адриан Рабьо. Льорису пришлось вдоволь покувыркаться в воротах, чтобы отбить выстрелы Неделева и Костадинова.

Хозяевам, в общем-то, терять было нечего и те с первых же минут второй половины встречи устремились вперед. Мастерства откровенно не хватало, а французы самонадеянно ослабили хватку. Странно было наблюдать за "галльскими петухами", которые при минимальном счете в свою пользу задолго до финального свистка стали играть просто на удержание. Тем не менее, подопечные Дешама достояли и завоевали жизненно необходимые для себя три очка, таким образом, окончательно вычеркнув болгар из списка претендентов на поезду в Россию ближайшим летом.

Болгария – Франция – 0:1

Голы: Матюиди, 3 – 0:1

Болгария: Илиев, С. Попов, Бодуров, Божиков, Занев, Славчев, Костадинов, Манолев (Димитров, 87), Неделев, Галабинов (Краев, 48), Делев

Франция: Льорис, Сидибе, Умтити, Варан, Динь, Канте (Рабьо, 34), Толиссо, Матюиди, Гризманн, Мбаппе (Жиру, 85), Ляказетт (Пайе, 76)

Богдан Архипенко

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