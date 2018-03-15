Франция представила игровую форму для Чемпионата Мира

Теги франция

Франция представила игровую форму для Чемпионата МираСорная Франции представила два комплекта игровой формы для Чемпионата Мира, который будет принимать Россия.

Не пропустите: Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018. | soccernews.ru

комментарии
Гараж Удоев

сплошные французы, из сен-дени

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Головин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Головин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов