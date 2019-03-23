Франция разгромила Молдову в отборе Евро-2020
В 1-м туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Франции на выезде разгромила Молдову со счетом 4:1. Победу французам принесли голы Антуана Гризманна, Рафаэля Варана, Оливье Жиру и Килиана Мбаппе. У хозяев единственный гол на счету Владимира Амброса.
Молдова – Франция - 1:4 (0:3)
Голы: Гризманн, 24 - 0:1, Варан, 27 - 0:2, Жиру, 36 - 0:3, Мбаппе, 87 - 0:4, Амброс, 89 - 1:4
Франция: Льорис, Павар, Курзава, Умтити, Варан, Канте, Погба, Матюиди (Товен, 73), Жиру, Гризманн (Лемар, 73), Мбаппе.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1