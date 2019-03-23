Франция разгромила Молдову в отборе Евро-2020

В 1-м туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Франции на выезде разгромила Молдову со счетом 4:1. Победу французам принесли голы Антуана Гризманна, Рафаэля Варана, Оливье Жиру и Килиана Мбаппе. У хозяев единственный гол на счету Владимира Амброса.

Молдова – Франция - 1:4 (0:3)

Голы: Гризманн, 24 - 0:1, Варан, 27 - 0:2, Жиру, 36 - 0:3, Мбаппе, 87 - 0:4, Амброс, 89 - 1:4

Франция: Льорис, Павар, Курзава, Умтити, Варан, Канте, Погба, Матюиди (Товен, 73), Жиру, Гризманн (Лемар, 73), Мбаппе.

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